Зеленський заявив, що Україна та РФ обговорюють масштабний обмін полоненими

Зеленський: Хочуть зробити 1000 на 1000, може, 1500 на 1500

Україна і РФ обговорювали можливість обміну «1000 на 1000» або «1500 на 1500»

Україна та Росія обговорюють можливість проведення масштабного обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» або «1500 на 1500». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа, передає «Главком».

Зеленський зауважив, що з відповідним порядком денним представники США вирушать до Росії.

За словами глави держави, під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона також порушувала питання територій та зустрічі на рівні лідерів. Надалі сторони планують зосередитися на кроках із деескалації, безпеці в Чорному морі, захисті енергетики, повторному обговоренні обміну та ймовірності проведення тристоронньої зустрічі на найвищому рівні.

Як відомо, в Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації.

Спочатку українська делегація провела переговори з європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася тристороння зустріч за участю представників України, США та Росії. Зеленський охарактеризував тристоронні переговори як конструктивні та змістовні. Одним із головних питань стало звільнення полонених, яке президент назвав пріоритетом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловився щодо можливої передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення нібито захистом російськомовних жителів Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а в окупованій Бучі вбивали та катували мирних жителів.