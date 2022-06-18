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    Думки вголос

    Про гібридну реакцію Папи Римського на російську агресію проти України

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Папа Римський може потрапити в морально-психологічну пастку, де немає &laquo;метафізичного зла та добра&raquo; - Про гібридну реакцію Папи Римського на російську агресію проти України
    Папа Римський може потрапити в морально-психологічну пастку, де немає «метафізичного зла та добра»

    Єзуїтська оцінка страшної війни у центрі Європи є традицією для Ватикану

    Мовою оригіналу

    Папа Римский Франциск опять пытается найти «баланс» оценок между агрессией России и тяжелейшими страданием от войны Украины. Папа Римский сказал, что в этом конфликте «нет метафизического (разделения) добра и зла». Поэтому Папа, оценивая российско-украинскую войну, предлагает «отойти от обычной модели Красной шапочки» как неизбежной жертве Серого волка, когда «Красная шапочка была хорошей, а волк плохим. Здесь нет метафизического добра и зла» – заявил Папа Франциск.

    К сожалению, по нашему мнению, существует слишком много причин такой «хитрой», гибридной реакции Ватикана на российскую агрессию против Украины.

    С одной стороны, секретные и надежные финансовые институты Ватикана уже несколько десятилетий, наверняка, использовались российской мафией и Путиным для хранения и отмывания огромных финансовых средств.

    С другой стороны, такая двусмысленная, иезуитская оценка страшной войны в центре Европы является традицией для Ватикана. Можно вспомнить как неохотно Ватикан осуждал агрессию Гитлера в Второй мировой войне. Наконец, в высказываниях Папы Римского чувствуется ловкое использование элементов теории уголовной психологи – виктимологии, где исследуется взаимоотношение жертвы и преступника.

    Если Папа Римский Франциск и дальше будет пытаться сохранить свой нейтралитет и «пройти между капельками» в оценке российско-украинской войны, то он сам может попасть в морально-психологическую ловушку, где нет «метафизического зла и добра». Это будет сильнейший удар по Ватикану, особенно после скандалов с педофилией среди священников католической церкви.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Україна окупація #stoprussia
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    Про гібридну реакцію Папи Римського на російську агресію проти України