Зеленський звернувся до західних лідерів: момент справді принциповий

Україна готує новий пакет потужних санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський порадив західним лідерам відчути, що зараз момент справді принциповий щодо введення нового пакету жорстких санкції проти країни-окупанти Росії. Про це Зеленський сказав у нічному зверненні 6 квітня.

Зеленський розповів, що сьогодні звернувся до парламенту й народу Іспанії та розмовляв з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України.

«Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави», – сказав президент.

Він повідомив, що Україна готує новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти українців.

Зеленський підкреслив, що зараз – принциповий момент, передусім для західних лідерів.

«І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай... Якщо після цього транзит товарів у Росію буде продовжуватися, як зазвичай... Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай... То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий», - резюмував президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.