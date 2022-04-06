Ми знаємо, за що воюємо. Звернення Зеленського (відео)

Зеленський підбив підсумки 41-го дня війни з Росією

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 41 дня війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Українці! Українки! Сьогодні я не буду забирати багато вашої уваги. День був інформаційно дуже насиченим. Лише коротко пройдуся по основних пунктах своєї роботи у цей вівторок, 41-й день вторгнення Російської Федерації», – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що звернувся до Ради Безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання щодо воєнних злочинів Росії в Бучі та загалом в окупованих районах України.

«Сказав те, що давно потрібно було сказати саме в такому форматі. Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує. Ні для кого. Це точно означає, що Організація Об'єднаних Націй наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась. І винна в цьому лише одна держава – Росія, яка дискредитує і ООН, і всі інші міжнародні інституції, у роботі яких досі бере участь. Ну тобто як – бере участь... Намагається заблокувати все конструктивне та використати глобальну архітектуру заради того, щоб поширювати брехню й виправдовувати зло, яке робить. Впевнений, світ це бачить. Сподіваюся, світ зробить висновки. Бо якщо не зробить, то у світу залишиться лише одна інституція для гарантування безпеки держав. А саме – зброя», – розповів глава держави.

Він запропонував членам Ради Безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію.

«Зокрема, й глобальну конференцію вже в мирному Києві для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради Безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу», – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на Харківському напрямку.

«Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська. Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги», – заявив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна готує новий пакет потужних санкцій проти України за звірства проти мирних українців.

«Після того, що люди побачили в Бучі, санкції проти Росії мають бути сумірні тяжкості військових злочинів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати – як завжди, якщо транзит товарів у Росію буде продовжуватися – як завжди, якщо країни ЄС платитимуть Росії за енергоносії – як завжди, то політична доля деяких політичних лідерів буде розвиватися вже не як завжди», – сказав Зеленський.

Сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив в онлайн форматі перед депутатами іспанського парламенту і наголосив, що Україні потрібно надати більше зброї у війні з російським агресором.

Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні. На ньому говорять про збільшення кількості доказів про воєнні злочини держави–агресорки в українських містах.

Нагадаємо, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

Читайте також: