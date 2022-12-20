ЗСУ розкрили мету маневрів російських винищувачів у Білорусі

Зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивизія 1 танкової армії, а також підрозділи, озброєні ракетними комплексами «Іскандер»

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування «Кинжал» у повітряному просторі Білорусі.

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«Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів. Але, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози», – сказав він.

Наєв зазначив, що зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивизія 1 танкової армії, а також підрозділи, озброєні ракетними комплексами «Іскандер», які призначені для застосування по цілях на території України. За його словами, цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій.

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«При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генштабом передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку», – підсумував Наєв.

Нагадаємо, Білий дім заявив, що США стежать за російськими військами в Білорусі. Також повідомлялося, що 19 грудня Володимир Путін разом із міністром оборони Сергієм Шойгу прибув з офіційним візитом у Білорусь.

Путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проєкти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.