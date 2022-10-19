Зенітники збили на Херсонщині ворожий «Алігатор»
Російський вертоліт збито у Бериславському районі
Сьогодні, 19 жовтня, у Херсонській області українські захисники приземлили російський Ка-52. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування.
«Близько 10:30 години у Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збито ударний вертоліт окупантів Ка-52», – йдеться в повідомленні.
Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.
Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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