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Зенітники збили на Херсонщині ворожий «Алігатор»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зенітники збили на Херсонщині ворожий «Алігатор»
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
фото ілюстративне

Російський вертоліт збито у Бериславському районі 

Сьогодні, 26 жовтня, у Херсонській області українські захисники приземлили російський Ка-52. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування.

«Близько 17:00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський ударний вертоліт Ка-52», – йдеться в повідомленні.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

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