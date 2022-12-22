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Блащак пояснив, чим вигідна Польщі ЗРК Patriot, яку отримала Україна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блащак пояснив, чим вигідна Польщі ЗРК Patriot, яку отримала Україна
фотоз відкритих джерел

Блащак: «Розміщення американської системи Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків»

Передача американської системи ЗРК Patriot Україні зміцнить безпеку не тільки українців, а й поляків. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

«Розміщення американської системи Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків. Це чудове рішення адміністрації США. Опозиція, яка заявила про «неможливість» передачі ЗРК в Україну, вкотре дискредитувала себе», - наголосив Блащак.

Як повідомлялося, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

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Теги: міністр Меморандум навчання президент опозиція Польща США військова техніка

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