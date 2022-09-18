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Дощі з грозами та шквали: якою буде погода 18 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
Дощі з грозами та шквали: якою буде погода 18 вересня
Прогноз погоди на 18 вересня
фото із відкритих джерел

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов

У неділю, 18 вересня, в Україні прогнозуються дощі з грозами та сильний вітер. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Опадів не передбачається лише у Криму. Там синоптики прогнозують сонячну погоду та до +28.

У північних та центральних областях синоптики прогнозують вдень 17-20 градусів тепла. На заході країни повітря прогріється до +13 градусів. У східних та південних регіонах України вдень стовпчики термометрів покажуть +26-28 градусів.

Нічна температура не опускатиметься ниже +7 градусів – на заході, на півночі і в центрі – ниже +9 градусів, на сході та півдні – нижче 16 градусів тепла. 

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов. У місті оголосили перший рівень небезпечності. У столиці вдень день стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів. Вночі - 11 градусів тепла.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У неділю, 18 вересня, в Києві вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – зазначили синоптики.

Дощі з грозами та шквали: якою буде погода 18 вересня фото 1
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Теги: прогноз погоди повітря вітер гроза

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