Дощі з грозами та шквали: якою буде погода 18 вересня

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов

У неділю, 18 вересня, в Україні прогнозуються дощі з грозами та сильний вітер. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Опадів не передбачається лише у Криму. Там синоптики прогнозують сонячну погоду та до +28.

У північних та центральних областях синоптики прогнозують вдень 17-20 градусів тепла. На заході країни повітря прогріється до +13 градусів. У східних та південних регіонах України вдень стовпчики термометрів покажуть +26-28 градусів.

Нічна температура не опускатиметься ниже +7 градусів – на заході, на півночі і в центрі – ниже +9 градусів, на сході та півдні – нижче 16 градусів тепла.

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов. У місті оголосили перший рівень небезпечності. У столиці вдень день стовпчики термометрів покажуть до +17 градусів. Вночі - 11 градусів тепла.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У неділю, 18 вересня, в Києві вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – зазначили синоптики.