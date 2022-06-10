Миколаїв готує оборону: мер розповів про «сюрпризи» для окупантів

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запевнив, що місто готує оборону з початку війни, а спроби росіян закинути десант будуть приречені на знищення

Російський десант на Миколаїв приречений

Миколаїв три місяці готується до можливого російського наступу, але імовірність атаки як з суші, так і з моря є мінімальною. Про підготовку міста до удару окупантів очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Сєнкевича, Миколаїв готується до рашистського наступу з початку війни. «Ми вже три місяці готуємося […]. Копаємося, заливаємо бетоном те, що потрібно, готуємо різні фортифікаційні сюрпризи до можливого нападу», – запевнив міський голова.

Втім, зазначив Олександр Сєнкевич, наступ на Миколаїв є малоймовірним. Він нагадав, що лінія фронту стабілізувалася близько місяця тому, і зміни у розташуванні військ мінімальні. До того ж росіяни самі очікують наступ ЗСУ на Херсон, тому готують власну оборону.

Щодо ж можливої висадки десанту, то Сєнкевич висловився однозначно – така спроба окупантів буде приречена. «В Миколаївській області […] стільки озброєних людей – і вони озброєні не просто автоматами Калашникова, а більш важкою зброєю, – тому цей десант попаде як цукор у вулик», – запевнив міський голова.

Він нагадав, що спроби висадити десант у регіоні уже були, і тоді його знищили по лісах області навіть не військові, а мисливці. Тож і зараз росіяни, якщо вони захочуть атакувати місто з моря, будуть просто ліквідовані.

Однією з головних проблем міста, крім можливого нападу, Сєнкевич назвав ситуацію з водою. Миколаїв через зруйнування трубопроводу перестав отримувати воду з Дніпра, а вода у Південному Бузі занадто солона, аби використовувати її як питну. Тому місто домовляється з Міністерством розвитку громад і територій, а також з посольством Данії, про зміну системи очищення, аби довести воду із Південного Бугу до вітчизняних норм питної води.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім кілька днів тому запевнив, що ситуація на південному напрямку для українських військ покращується.