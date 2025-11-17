Головна Країна Події в Україні
Зниження потужності на двох українських АЕС після атаки РФ: МАГАТЕ оприлюднило деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зниження потужності на двох українських АЕС після атаки РФ: МАГАТЕ оприлюднило деталі
Через атаку на електропідстанцію Хмельницька АЕС була відключена від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ
фото: «Енергоатом»

Три реактори продовжують працювати з обмеженою потужністю на прохання оператора енергосистеми

Дві українські атомні електростанції (АЕС) протягом останніх десяти днів працюють на зниженій потужності після того, як атака РФ пошкодила електричну підстанцію, яка має критичне значення для ядерної безпеки. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає «Главком».

«Підстанції є критично важливими вузлами в електромережі країни, слугуючи об'єктами, де трансформується та контролюється рівень напруги для забезпечення надійної передачі електроенергії. Для атомних електростанцій (АЕС) вони є незамінними для підтримання позамайданчикових джерел електропостачання, що забезпечують роботу систем безпеки та охолодження, тому їх цілісність є життєво важливою для ядерної безпеки та захищеності», – йдеться у повідомленні.

Через російську атаку на електропідстанцію у ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ. Крім того, оператор енергосистеми наказав зменшити виробництво електроенергії на деяких реакторах.

Сьогодні, хоча одна з уражених ліній вже відновлена, інша залишається поза експлуатацією. Три реактори продовжують працювати з обмеженою потужністю на прохання оператора енергосистеми.

Нагадаємо, Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного удару РФ. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі традиційно закликав «до стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками». Водночас, Гроссі знову не вказав, до кого саме звертається, відмовляючись таким чином назвати Росію агресоркою.

