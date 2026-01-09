Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
Енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням
фото: Суспільне Дніпро

Філатов наголосив, що вода є теплоносієм, тому під час аварійного відключення електроенергії зникає водопостачання, а згодом припиняється й опалення

Унаслідок російської атаки в Дніпрі з вечора 7 січня тривають відключення електроенергії. У місті зупинено роботу електротранспорту, фіксуються перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Водопостачання вдалося відновити на лівому березі Дніпра. Мер міста Борис Філатов зробив жорстку заяву щодо блекауту, передає «Главком».

«Я – втомлений та занудний папуга, котрий знову і знову повторює одне й те саме. Робить це десятки разів і не волає вже хіба що з праски у вашій шафі. Але його все одно ніхто не чує», – заявив Філатов.

«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі фото 1

Мер наголосив: «Прості аксіоми, котрі попри все не лізуть в деякі альтернативно обдаровані голови навіть наприкінці четвертого року повномасштабної війни. Перше. Мільйонне місто не може цілодобово сидіти на генераторах. Навіть якщо поставити їх на кожному перехресті. Друге. Наявність електрики дорівнює можливості подавати воду в будинки. Бо вона не тече в крани напряму з річки Дніпро, а скеровується в будинки через складну систему. Складну настільки, що існують такі водозабірні та насосні станції, котрі не здатні «підняти» навіть надпотужні дизельні генератори».

Борис Філатов наголосив, що варто згадати шкільний курс фізики: вода є теплоносієм, тому під час аварійного відключення електроенергії зникає водопостачання, а згодом припиняється й опалення.

«Усе це я бозна-скільки разів писав тут. Стільки ж говорив про це на ефірах у телевізорі. Повторював під час численних поїздок дворами. Та все ж кожного разу мені пишуть одне й те саме!!! «А чого ви не ввімкнули генератори?» «А невже у вас недостатньо генераторів у кожні котельні?» «А що це ви не підготували генератори на блекаут?», – емоційно відреагував мер.

Мер заявив, що втомився знову й знову пояснювати очевидні, елементарні речі, адже, за його словами, це марно і не дає результату. «Розумничків та порадничків із соцмереж так багато, що навіть наші поважні енергетики вже жартують, мовляв, осяйна мрія цих коментаторів, аби мер крутив педалі на велосипеді з моторчиком та заживлював насосну станцію на 7,5 МВт. Але це мій біль. Хоча й далеко не весь», – написав він.

«Тому принагідно ще раз повторю, що коли у ваші домівки повернулося світло, це не привід вмикати в розетки все, що у вас є!!! Зрозуміло, що є нагальні потреби. Але все ж. Стабілізувати систему набагато важче коли вона перенавантажена. Не думайте, будь ласка, що коли ви сушите феном волосся, спостерігаючи при цьому як кипить електрочайник, а пралка докручує третій підряд цикл прання, то це суто ваша особиста справа. Вона-то ваша. Але вплинути зрештою може на всіх», – підсумував мер.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Тоді внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

«У Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами», – сказав мер.

Читайте також:

Теги: Дніпро Борис Філатов відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий удар серйозно пошкодив американське підприємство
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
5 сiчня, 21:47
Лінія електропередач була знеструмлена протягом двох тижнів унаслідок бойових дій
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
31 грудня, 2025, 07:01
За словами Нагорняка, найбільш критична ситуація наразі спостерігається у передмісті столиці
Бровари та Вишгород можуть бути без світла тиждень – нардеп
29 грудня, 2025, 11:21
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
28 грудня, 2025, 06:59
На місцях ворожих ударів у Чернігові тривають аварійно-відновлювальні роботи
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
24 грудня, 2025, 15:22
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
13 грудня, 2025, 22:11
Пожежа на підстанції у Одеській області через атаку
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
13 грудня, 2025, 08:56
У Києві діють погодинні відключення світла
70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
9 грудня, 2025, 18:00
Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
9 грудня, 2025, 11:51

Події в Україні

Втрати ворога станом на 9 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2026
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою
Повітряні Сили: Росія атакувала Львів надшвидкісною балістичною ракетою

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua