«Місто не може цілодобово працювати на генераторах». Філатов жорстко висловився про блекаут у Дніпрі

Філатов наголосив, що вода є теплоносієм, тому під час аварійного відключення електроенергії зникає водопостачання, а згодом припиняється й опалення

Унаслідок російської атаки в Дніпрі з вечора 7 січня тривають відключення електроенергії. У місті зупинено роботу електротранспорту, фіксуються перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Водопостачання вдалося відновити на лівому березі Дніпра. Мер міста Борис Філатов зробив жорстку заяву щодо блекауту, передає «Главком».

«Я – втомлений та занудний папуга, котрий знову і знову повторює одне й те саме. Робить це десятки разів і не волає вже хіба що з праски у вашій шафі. Але його все одно ніхто не чує», – заявив Філатов.

Мер наголосив: «Прості аксіоми, котрі попри все не лізуть в деякі альтернативно обдаровані голови навіть наприкінці четвертого року повномасштабної війни. Перше. Мільйонне місто не може цілодобово сидіти на генераторах. Навіть якщо поставити їх на кожному перехресті. Друге. Наявність електрики дорівнює можливості подавати воду в будинки. Бо вона не тече в крани напряму з річки Дніпро, а скеровується в будинки через складну систему. Складну настільки, що існують такі водозабірні та насосні станції, котрі не здатні «підняти» навіть надпотужні дизельні генератори».

Борис Філатов наголосив, що варто згадати шкільний курс фізики: вода є теплоносієм, тому під час аварійного відключення електроенергії зникає водопостачання, а згодом припиняється й опалення.

«Усе це я бозна-скільки разів писав тут. Стільки ж говорив про це на ефірах у телевізорі. Повторював під час численних поїздок дворами. Та все ж кожного разу мені пишуть одне й те саме!!! «А чого ви не ввімкнули генератори?» «А невже у вас недостатньо генераторів у кожні котельні?» «А що це ви не підготували генератори на блекаут?», – емоційно відреагував мер.

Мер заявив, що втомився знову й знову пояснювати очевидні, елементарні речі, адже, за його словами, це марно і не дає результату. «Розумничків та порадничків із соцмереж так багато, що навіть наші поважні енергетики вже жартують, мовляв, осяйна мрія цих коментаторів, аби мер крутив педалі на велосипеді з моторчиком та заживлював насосну станцію на 7,5 МВт. Але це мій біль. Хоча й далеко не весь», – написав він.

«Тому принагідно ще раз повторю, що коли у ваші домівки повернулося світло, це не привід вмикати в розетки все, що у вас є!!! Зрозуміло, що є нагальні потреби. Але все ж. Стабілізувати систему набагато важче коли вона перенавантажена. Не думайте, будь ласка, що коли ви сушите феном волосся, спостерігаючи при цьому як кипить електрочайник, а пралка докручує третій підряд цикл прання, то це суто ваша особиста справа. Вона-то ваша. Але вплинути зрештою може на всіх», – підсумував мер.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. Тоді внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

Міненерго зазначило, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Зауважимо, що у Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування.

«У Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами», – сказав мер.