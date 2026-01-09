Помста за Путіна? Кремль пояснив, навіщо вдарив по Львівщині «Орєшніком»

Офіційно «Орєшнік» поставлений на озброєння у 2024 році

Росія цинічно заявила: Цілі удару досягнуті

Міноборони РФ використало фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна як привід для удару «Орєшніком» по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське відомство.

«Сьогодні вночі у відповідь на атаку по резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області, здійснену в ніч на 29 грудня 2025 р., Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності «Орєшнік», а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України», – йдеться у повідомленні.

Росія цинічно додала: «Цілі удару досягнуті. Уражені об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів».

Напередодні повідомлялося про атаку на Львівщину. За словами військових, швидкість ракети сягала близько 13 тис. км на годину. У мережі припускали, що це міг бути «Орєшнік».

Зауважимо, що американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про що заявляла російська сторона. Трамп також заявив, що американська розвідка не знайшла підтверджень російським звинуваченням на адресу України щодо атаки безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо.

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Зокрема, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 24 потерпілих.