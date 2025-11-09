Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ

У МАГАТЕ наголосили, що ядерна безпека в Україні залишається «вкрай нестабільною»

Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного удару РФ. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанцію, що має вирішальне значення для ядерної безпеки», – ідеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі традиційно закликав «до стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками». Водночас, Гроссі знову не вказав, до кого саме звертається, відмовляючись таким чином назвати Росію агресоркою.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України наголошують, що масована атака Росії 8 листопада була навмисно спрямована на об'єкти, що забезпечують ядерну безпеку. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, під удар потрапили підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС).

У ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

До слова, черговий обстріл української енергетичної системи, здійснений російськими військами 8 листопада, спричинив значні наслідки. Зокрема, у Полтаві та області виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням або повна їх відсутність.

Керівник ОВА Володимир Когут підтвердив, що 8 листопада російська армія завдала безпрецедентного балістичного удару по об'єктах енергетики регіону. Внаслідок цих руйнувань деякі райони області повністю знеструмлені, тоді як в інших фіксуються серйозні перебої з подачею світла, води та опалення.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».