РФ свідомо цілилася у підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС – Сибіга

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сибіга: Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи
Сибіга: Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи
фото з відкритих джерел

Через загрозливі дії РФ Україна наполягає на терміновому скликанні засідання Ради керівників МАГАТЕ

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що масована атака Росії 8 листопада була навмисно спрямована на об'єкти, що забезпечують ядерну безпеку. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, під удар потрапили підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС), повідомляє «Главком».

Сибіга заявив, що ці нічні удари не були випадковими, а стали результатом добре спланованих дій: «Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи», – підкреслив міністр.

Через загрозу, яку створюють такі дії, Україна наполягає на терміновому скликанні засідання Ради керівників МАГАТЕ, щоб організація могла якнайшвидше відреагувати на можливі ризики.

Сибіга також закликав посилити глобальний політичний тиск, щоб припинити її (Москви – «Главком») ядерний шантаж.

Крім того, міністр звернувся до держав, які відіграють ключову роль у ядерній безпеці, зокрема Китаю та Індії, із закликом використати свій вплив на Кремль і вимагати негайного припинення ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики. Він додав, що дії Росії несуть у собі ризики катастрофічного інциденту.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

До слова, черговий обстріл української енергетичної системи, здійснений російськими військами 8 листопада, спричинив значні наслідки. Зокрема, у Полтаві та області виникли проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням або повна їх відсутність. 

Керівник ОВА Володимир Когут підтвердив, що 8 листопада російська армія завдала безпрецедентного балістичного удару по об'єктах енергетики регіону. Внаслідок цих руйнувань деякі райони області повністю знеструмлені, тоді як в інших фіксуються серйозні перебої з подачею світла, води та опалення.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

