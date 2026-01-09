Головна Країна Події в Україні
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Садовий: Це не аварія в мережі – захист спрацював через ударну хвилю

Унаслідок ракетної атаки у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу. З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Це не аварія в мережі – захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть. Дякую мешканцям за розуміння. Безпека – перш за все», – наголосив Садовий.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький додав, що ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька).

«До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП. Тимчасово без газу 376 абонентів. Тривають роботи з відновлення газопостачання. Крім того, пошкоджень зазнали шість приватних вантажівок», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо. 

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

