Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання
Відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі
фото: Енергоатом/Запорізька АЕС

Ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна-1» завершено завдяки локальному режиму тиші; проте нічні атаки змусили знизити потужність Хмельницької та Рівненської АЕС.

Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Як зазначає гендиректор МАГАТЕ, відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі. Роботи проводилися під час локального режиму тиші, узгодженого МАГАТЕ.

Лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» була підключена 8 листопада о 19:43 за місцевим часом. Це сталося через два тижні після відновлення роботи основної лінії 750 кВ «Дніпровська».

 «Сьогодні станція знову має дві лінії електропостачання. Це гарний день для ядерної безпеки, хоча загальна ситуація залишається вкрай крихкою», – заявив Рафаель Гроссі.

Попри покращення ситуації на ЗАЕС, МАГАТЕ зазначає, що загальна ситуація в енергосистемі України, спричинена російськими атаками, несе загрозу для ядерної безпеки інших об'єктів.

Дві діючі атомні електростанції – Хмельницька (ХАЕС) та Рівненська (РАЕС) – були змушені зменшити виробництво електроенергії після масованої нічної атаки. Крім того, минулого тижня РАЕС уже тимчасово знижувала потужність через пошкодження іншої підстанції.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України наголошують, що масована атака Росії 8 листопада була навмисно спрямована на об'єкти, що забезпечують ядерну безпеку. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, під удар потрапили підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС), повідомляє «Главком».

Сибіга заявив, що ці нічні удари не були випадковими, а стали результатом добре спланованих дій: «Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи», – підкреслив міністр.

Через загрозу, яку створюють такі дії, Україна наполягає на терміновому скликанні засідання Ради керівників МАГАТЕ, щоб організація могла якнайшвидше відреагувати на можливі ризики.

Читайте також:

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Середньомісячні обсяги перевезень нафти з російських портів становили 3,58 млн барелів на день
Експорт російської нафти різко скоротився через санкції США – Bloomberg
5 листопада, 06:18
Ірину Рудницьку арештували
Торгівля дітьми. У Москві заарештовано колишню опікунку викраденого з Маріуполя підлітка
3 листопада, 17:59
Загадкова ракета з Росії, про яку все давно відомо
Про загадкову російську ракету
2 листопада, 22:43
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
2 листопада, 19:21
Минулого тижня Путін похвалився результатами випробування «Буревісника», крилатої ракети з ядерним двигуном
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
1 листопада, 18:36
Які інтереси Китаю у війні України проти РФ?
Які інтереси Китаю у війні в Україні
28 жовтня, 15:10
Мережею поширились кадри, на яких зображено мобільну вогневу групу, що чергує поблизу Кремля
Донька Келлога висміяла російську мобільну вогневу групу біля Кремля
28 жовтня, 02:42
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
24 жовтня, 01:27
31 січня 2023 року син Пєскова покинув Росію і вилетів на Мальдіви
Замість фронту літав на Мальдіви. Журналісти викрили сина Пєскова
10 жовтня, 18:23

Події в Україні

Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання
Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2025 року
У школах окупованого Мелітополя дітей навчають збирати ударні дрони
У школах окупованого Мелітополя дітей навчають збирати ударні дрони
ISW: Просування РФ на Покровськ уповільнилося, але очікується нова хвиля атак
ISW: Просування РФ на Покровськ уповільнилося, але очікується нова хвиля атак
Втрати ворога станом на 9 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш
Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua