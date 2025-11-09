Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання

Ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна-1» завершено завдяки локальному режиму тиші; проте нічні атаки змусили знизити потужність Хмельницької та Рівненської АЕС.

Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Як зазначає гендиректор МАГАТЕ, відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі. Роботи проводилися під час локального режиму тиші, узгодженого МАГАТЕ.

Лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» була підключена 8 листопада о 19:43 за місцевим часом. Це сталося через два тижні після відновлення роботи основної лінії 750 кВ «Дніпровська».

«Сьогодні станція знову має дві лінії електропостачання. Це гарний день для ядерної безпеки, хоча загальна ситуація залишається вкрай крихкою», – заявив Рафаель Гроссі.

Попри покращення ситуації на ЗАЕС, МАГАТЕ зазначає, що загальна ситуація в енергосистемі України, спричинена російськими атаками, несе загрозу для ядерної безпеки інших об'єктів.

Дві діючі атомні електростанції – Хмельницька (ХАЕС) та Рівненська (РАЕС) – були змушені зменшити виробництво електроенергії після масованої нічної атаки. Крім того, минулого тижня РАЕС уже тимчасово знижувала потужність через пошкодження іншої підстанції.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України наголошують, що масована атака Росії 8 листопада була навмисно спрямована на об'єкти, що забезпечують ядерну безпеку. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, під удар потрапили підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС), повідомляє «Главком».

Сибіга заявив, що ці нічні удари не були випадковими, а стали результатом добре спланованих дій: «Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи», – підкреслив міністр.

Через загрозу, яку створюють такі дії, Україна наполягає на терміновому скликанні засідання Ради керівників МАГАТЕ, щоб організація могла якнайшвидше відреагувати на можливі ризики.