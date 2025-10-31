Головна Країна Події в Україні
РФ пошкодила 30 жовтня в Україні підстанції, важливі для ядерної безпеки – МАГАТЕ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Згідно зі звітом організації, внаслідок атаки Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач
Команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція зменшила потужність двох із чотирьох своїх блоків на прохання оператора енергосистеми

Зусилля з ремонту лінії електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) тривають після того, як минулого тижня було виявлено додаткові пошкодження лінії під час успішного підключення станції до енергомережі України. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає «Главком».

Під час ремонтних робіт з відновлення зовнішнього електропостачання станції, що завершили місяць без зовнішнього електропостачання, МАГАТЕ підтвердило виявлення додаткових пошкоджень резервної лінії «Феросплавна-1», розташованої приблизно за 1,8 кілометра від розподільчої станції Запорізької теплової електростанції.

Переговори зараз зосереджені на повному відновленні лінії електропередачі «Феросплавна-1», однієї з десяти ліній. Ця лінія, разом із нещодавно відновленою лінією «Дніпровська», була однією з двох ліній, що залишилися в користуванні станції. Лінія «Феросплавна-1» була втрачена 7 травня, а лінія «Дніпровська» була відключена наприкінці минулого місяця. Пошкодження пов'язують з триваючими військовими діями.

«Ми продовжуємо інтенсивно працювати над створенням необхідних умов для початку цих додаткових ремонтних робіт. Відновлення цієї лінії електропередачі є надзвичайно важливим для поліпшення нестабільної ситуації з ядерною безпекою та захистом на об'єкті», – заявив Гроссі.

Хоча шість реакторів станції зупинені вже понад три роки і не виробляють електроенергію, вони все ще потребують стабільного електропостачання для функціонування основних систем безпеки, включаючи охолоджувальні насоси та інше обладнання ядерної безпеки та захищеності. Протягом останнього місяця ці системи живилися від аварійних дизель-генераторів, що підкреслює постійну вразливість станції в умовах конфлікту.

Окремо МАГАТЕ було повідомлено про військові дії в Україні 30 жовтня, які призвели до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності в країні. Після цього групи МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з цих АЕС втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередачі. Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція зменшила потужність двох із чотирьох своїх блоків на прохання оператора енергосистеми.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

