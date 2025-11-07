МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС

Шість реакторів ЗАЕС не виробляють електроенергію вже понад три роки, і всі шість реакторів зупинені

Сьогодні, 7 листопада, поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) набрало чинності ще одне локальне перемир'я, що відкрило шлях для ремонтних робіт, спрямованих на зміцнення підключення об'єкта до електромережі та запобігання ядерній аварії. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає «Главком».

Через два тижні після успішного відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС розпочалися роботи з розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кіловольтів (кВ), з'єднання якої з електростанцією було перервано шість місяців тому.

Очікується, що технічні фахівці розпочнуть ремонтні роботи в суботу з метою відновлення зв'язку «Феросплавна-1» з об'єктом протягом найближчих днів. Це дасть ЗАЕС доступ до двох ліній електропередачі після минуломісячного ремонту лінії «Дніпровська» 750 кВ, яка була відключена понад чотири тижні, а 23 жовтня відновила постачання електроенергії на станцію.

Команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, буде контролювати нові ремонтні роботи, так само як дві команди Агентства контролювали минулого місяця роботи на протилежних сторонах лінії фронту.

Шість реакторів ЗАЕС не виробляють електроенергію вже понад три роки, і всі шість реакторів зупинені. Але електроенергія все ще потрібна для живлення насосів, що використовуються для охолодження активної зони реакторів і відпрацьованого палива, а також для запобігання розплавленню з можливим витоком радіоактивних речовин. Коли станція втрачає все зовнішнє електропостачання, вона покладається на аварійні дизель-генератори, які забезпечують електроенергією, необхідною для роботи систем безпеки.

До слова, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила черговий фейк, аби звинуватити Україну. Окупанти заявляють про нібито підготовку нашою країною диверсії на Запорізькій АЕС.