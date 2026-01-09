Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
У Києві є багато влучань
мапа: «ППО Радар»

РФ вдарила ракетою по Львову

Уночі російська терористична армія завдала масованого удару по Україні. Окупанти застосували 30-35 ракет та сотні «шахедів». Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Ворог завдав масованого комбінованого удару по Києву. Також по Львову/передмістю було завдано удар ракетою (ймовірно типу «Кєдр»). Ціль атаки – ВПК, енергетична інфраструктура та цивільні будинки.

Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА фото 1

У Києві є багато влучань, енергетична інфраструктура доволі серйозно пошкоджена, є загиблі цивільні та поранені.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Віталій Кличко підтвердив загибель людей.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.

Теги: війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Немає ніякого міжнародного права!
Міжнародне право померло не сьогодні – його вбили ще у 2014 році
3 сiчня, 21:21
Олександр Хоменко на позиціях, 2023 рік
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
13 грудня, 2025, 20:00
У Нацгвардії заявили про спробу РФ ізолювати Бессарабію ударами по мостах
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
19 грудня, 2025, 16:28
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
23 грудня, 2025, 14:11
Прем'єр-міністр Індії «глибоко стурбований» чутками про атаку на резиденцію Путіна
Прем'єр-міністр Індії висловився про закиди Росії щодо атаки на резиденцію Путіна
30 грудня, 2025, 11:42
Складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу просунутися вглиб України
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському
25 грудня, 2025, 11:28

Події в Україні

«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
Помста за Путіна? Кремль пояснив, навіщо вдарив по Львівщині «Орєшніком»
Помста за Путіна? Кремль пояснив, навіщо вдарив по Львівщині «Орєшніком»
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua