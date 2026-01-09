Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА

У Києві є багато влучань

РФ вдарила ракетою по Львову

Уночі російська терористична армія завдала масованого удару по Україні. Окупанти застосували 30-35 ракет та сотні «шахедів». Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Ворог завдав масованого комбінованого удару по Києву. Також по Львову/передмістю було завдано удар ракетою (ймовірно типу «Кєдр»). Ціль атаки – ВПК, енергетична інфраструктура та цивільні будинки.

У Києві є багато влучань, енергетична інфраструктура доволі серйозно пошкоджена, є загиблі цивільні та поранені.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Віталій Кличко підтвердив загибель людей.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Також через російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. А поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами.