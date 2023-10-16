Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабна нічна атака дронів: ППО працювали у чотирьох містах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна нічна атака дронів: ППО працювали у чотирьох містах
Уночі Україну атакували кілька груп «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та атаку «Шахедів»

 

У ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

Масштабна нічна атака дронів: ППО працювали у чотирьох містах фото 1

О 5:10 було оголошено відбій загрози ударних БпЛА по всіх областях.

ЗМІ повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги у Дніпрі та в Хмельницькому.

Про можливі влучання і руйнування інформації наразі немає.

Теги: вибух окупанти ЗСУ війна безпілотник ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
У Курську прогриміли вибухи: повідомляють про атаку безпілотників
Вчора, 00:11
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
Вчора, 02:56
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Дніпрі прогриміли вибухи
Сьогодні, 01:03
У Хмельницькому пролунали вибухи
У Хмельницькому пролунали вибухи
Сьогодні, 05:07
Вибухи пролунали над морем біля берегів РФ
Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)
14 жовтня, 08:14
На фото патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биків»
У Севастополі прогримів гучний вибух: що відомо (оновлено)
13 жовтня, 11:58
У Маріуполі прогримів гучний вибух
У Маріуполі прогримів гучний вибух
13 жовтня, 13:56
Вибух пролунав близько 15:00 у неділю
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Вчора, 16:18
Ракета, тип якої наразі встановлюється, впала на відкритій території
Вибухи в Запоріжжі: влада повідомила, куди влучили окупанти
Вчора, 16:44

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про влучання
Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила про влучання
Масштабна нічна атака дронів: ППО працювали у чотирьох містах
Масштабна нічна атака дронів: ППО працювали у чотирьох містах
У Хмельницькому пролунали вибухи
У Хмельницькому пролунали вибухи
ЗСУ наступають на кількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ наступають на кількох напрямках: аналіз ISW
Розвідка пояснила, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
Розвідка пояснила, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
У Дніпрі прогриміли вибухи
У Дніпрі прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
17K
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
15K
Помер легендарний український співак
9324
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
7796
Воював з 18 років. Згадаймо Героя України Івана Щоголева
7753
У Дніпрі прогриміли вибухи

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту