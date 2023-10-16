Масштабна нічна атака дронів: ППО працювали у чотирьох містах

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та атаку «Шахедів»

У ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області.

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Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

О 5:10 було оголошено відбій загрози ударних БпЛА по всіх областях.

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ЗМІ повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги у Дніпрі та в Хмельницькому.

Про можливі влучання і руйнування інформації наразі немає.