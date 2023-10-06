Естонські волонтери потрапили під ракетний обстріл російських військ

Російська ракета впала за 20 метрів від волонтерів

Внаслідок атаки весь транспорт волонтерів було знищено

В Україні естонські волонтерські організації потрапили під російський ракетний удар. Про це повідомила організація Vaba Ukraina у соцмережі X.

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6 жовтня спільний конвой некомерційних організацій Vaba Ukraina («Вільна Україна») і Ukraina Abi («Допомога Україні») потрапив під російський ракетний удар. Російська ракета «Іскандер» впала за 20 метрів від них.

MTÜ Vaba Ukraina teadaanne

Täna hommikul jäi meie ja Ukraina Abi MTÜ ühiskonvoi vaenlase raketilöögi alla. Poiste sõnul kukkus Iskander neist paarikümne meetri kaugusele. Kõik sõidukid hävinesid, poisid jäid napilt õnneks ellu ja terveks. pic.twitter.com/lvqj46KPOn Будь ласка, читайте текст після реклами October 6, 2023

Внаслідок атаки всі машини було знищено. Естонські волонтери не постраждали.

«Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні», – йдеться в дописі.

В організації зазначили, що в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.

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Нагадаємо, на війні в Україні загинув доброволець з Естонії. Танель Кріггуль з позивним Стінгер воював в районі міста Лиман Донецької області. Будинок, в якому він жив разом з товаришами по службі, атакував російський дрон-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що в березні під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Він став першим естонцем, який загинув на війні в Україні.