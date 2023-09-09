Окупанти намагаються змінити тактику на тлі наступу ЗСУ – ISW

Ворог продовжує відчувати проблеми з керівництвом підрозділами

Російські окупанти на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ змінюють систему командування та управління, намагаються активізувати зусилля щодо впровадження доктрини вогню, адаптують розгортання комплексів РЕБ, при цьому ворог продовжує відчувати проблеми з керівництвом підрозділами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські загарбники внесли помітні зміни до системи свого командування та управління у спробах захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією. У той же час, розгортання сил РФ, ймовірно, все ще посилює проблеми з горизонтальною інтеграцією.

Згідно з заявою заступника директора з аналізу Центру безпеки та новітніх технологій (CSET) Магарити Конаєвої та наукового співробітника CSET Оуена Деніелса 6 вересня, війська РФ вивели штаб-квартиру за межі досяжності більшості ударних систем ЗСУ, та розмістили передові командні пункти далі під землею та за добре захищеними позиціями.

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Експерти відзначають, що залишається незрозумілим, чи використовували інтервенти цю більш захищену командну інфраструктуру в усіх окупованих районах в Україні, і в якій мірі ці оборонні зусилля перешкоджали кампанії ЗСУ, що триває, по ударах по таких об'єктах.

Як заявили Конаєва і Деніелс, війська РФ покращили зв'язок між командними пунктами та частинами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв'язок.

У Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) заявили 4 вересня, що окупанти також намагаються покращити сигнали за рахунок ширшого використання сервісів C2 на основі додатків, які вимагають менше підготовки.

У той же час, звертають увагу Конаєва і Деніелс, російські солдати, як і раніше, часто передають конфіденційну інформацію незахищеними каналами.

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Експерти дійшли висновку, що війська РФ, як і раніше, стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої структури управління для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу.

Також повідомляється, що через артилерійські обмеження окупантів вони активізують давні зусилля щодо впровадження доктрини вогню, що віддає пріоритет точності, а не обсягу, оскільки вести масований вогонь із закритих позицій росіянам вже проблематично, а також вони зазнають труднощів з транспортуванням великої кількості боєприпасів. лінію фронту.

Повідомляється також, що РФ збільшує виробництво снарядів з лазерним наведенням «Краснопіль» і боєприпасів, що барражують, «Ланцет» для підвищення точності вогню.

«Російські підрозділи на фронті швидко навчаються та впроваджують інновації, але їхня здатність повністю реалізувати бажаний RFC, ймовірно, буде обмежена їхньою здатністю надавати покращені системи зв'язку та забезпечувати необхідну підготовку - для військ, які беруть участь у бою», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що війська РФ адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). У RUSI заявили, що російські сили розосереджують системи «Поле-21» та розглядають їх як одноразові системи РЕБ, щоб забезпечити широкий захист від ударів українських дронів.

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