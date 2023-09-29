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Столтенберг прокоментував конфлікт між Україною та Польщею

Діана Гасюк
glavcom.ua
Столтенберг прокоментував конфлікт між Україною та Польщею
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО впевнений, що Україна та Польща знайдуть спосіб вирішити всі питання без негативного впливу на військову підтримку України

Україна та Польща можуть знайти спосіб вирішити конфлікт щодо експорту зерна без негативного впливу на військову допомогу українським солдатам. Про це в інтерв'ю Reuters заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсека попросили прокоментувати конфлікт між Україною та Польщею, спричинений одностороннім рішенням Варшави продовжити заборону на імпорт українського зерна.

«Я очікую і впевнений, що Україна та Польща знайдуть спосіб вирішити ці питання без негативного впливу на військову підтримку України», – зазначив Столтенберг.

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

Нагадаємо, що Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій.

Раніше повідомлялося, що чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.

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Теги: Польща вибори Словаччина імпорт Угорщина Україна Єнс Столтенберг конфлікт

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