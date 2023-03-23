ЗСУ назвали кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі

Росія наростила кількість ракетоносіїв

Армія РФ вивела в Чорне море три ракетоносії. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 20 ракет. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Чорному морі ворожі кораблі продовжують маневрувати в ракетобезпечному районі на південний схід від Криму в напрямку Новоросійська. Нині на службі знаходиться 15 одиниць, серед яких уже три ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Таким чином, сумарний залп «Калібрів» може досягати 20 ракет», – зазначив спікер «Півдня».

За його словами, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак залишається досить високою. Про це свідчить аналіз активності ворожої авіації, присутність у морі ракетоносіїв та тактика окупантів із застосування дронів-камікадзе у темний час доби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що українська розвідка назвала нові мішені, по яких цілитимуться окупанти під час наступних ракетних атак.

До слова, завершилася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.