ЗСУ попереджають: повітряних тривог сьогодні буде декілька

Сьогодні буде не один зліт російського ракетоносія в Білорусі

У суботу, 18 березня, повітряних тривог в Україні може бути декілька. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Громадського радіо.

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Як відомо, близько 9 години ранку 18 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона тривала дві години. Причиною був виліт ворожого МіГ-31К. Існувала загроза ракетного удару.

«Не виключено, що сьогодні ще будуть зльоти цього ракетоносія. Тому закликаю: дотримуватись вимог безпеки під час повітряних тривог – потрібно. Ми бачимо, які наслідки атака ракетами «Кинджал», які противник все ж застосовує. Робити якісь послаблення щодо виконання рекомендованих тривог на сьогодні неприпустимо», – пояснив Ігнат.

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Нагадаємо, у ніч на 18 березня в Україні тривала масштабна тривога. Російські окупанти влаштували чергову атаку дронами по Україні.

Вибухи пролунали у чотирьох областях. Зокрема, на Дніропетрощині є влучання двох БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

Також уночі ворожі дрони-камікадзе типу Shahed 136 атакували Львівську область. Дронів було шість. Три збили наші Сили ППО. Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

Під час тривоги було збито 11 з 16 випущених дронів Shahed.

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Крім того, вночі 18 березня російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами С-300.