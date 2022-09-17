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Запоріжжя: у селищі, куди окупанти перекидали техніку, прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запоріжжя: у селищі, куди окупанти перекидали техніку, прогриміли вибухи
У районі Молочного лиману «бавовна»
фото ілюстративне

Окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу у селище Богатир

На Запоріжжі у селищі Богатир (район Молочного лиману) прогриміли п'ять вибухів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що саме туди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.

«Зранку Радивонівка, тепер Богатир – вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога», – йдеться в повідомленні.

Запоріжжя: у селищі, куди окупанти перекидали техніку, прогриміли вибухи фото 1

Як повідомлялося сьогодні, Збройні сили України знищили ворожу військову базу в Радіонівському заказнику в Мелітопольському районі. 

Нагадаємо, 16 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух на складах рашистів на аеродромі.

До слова, за минулу добу, 16 вересня, українські захисники ліквідували ще близько 200 рашистів. Загалом із 24 лютого по 17 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54250 російських окупантів.

Теги: Запоріжжя вибух окупанти ЗСУ

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