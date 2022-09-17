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Окупанти кинули своїх солдат на розгромлених позиціях (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти кинули своїх солдат на розгромлених позиціях (аудіо)
Окупанти тікають і забувають не лише речі, а й побратимів
фото з відкритих джерел

Загарбники жаліються, що в хату, де вони жили, влучила ракета

Українські воїни розгромили позиції окупантів. У пастці опинилися щонайменше 10 загарбників, за якими ніхто не приїхав. Про це розповів російський військовий під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки Міноборони.

За його словами, на розгромлених позиціях залишилися тільки солдати. З ними нема жодного офіцера.

«В нас тут нікого нема: ні офіцерів, нікого. Нас кинули, ми тут 10 осіб. Ми без техніки, без нічого. Нас, якщо забирати, треба, щоб відправляли БТР за нами. Нас тут кинули, як собак», – розповідає окупант.

Загарбник також бідкається, що українські воїни потужно вдарили по їхніх позиціях. Було не менше 15 «прильотів». Один зі снарядів влучив у будинок, в якому розмістилися окупанти.

Нагадаємо, серед підрозділів так званого союзу добровольців Донбасу, які воюють проти України у складі окупаційних військ Росії, зафіксовано значні втрати.

Як повідомлялося, противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Теги: будинок Міноборони окупанти солдат розвідка

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