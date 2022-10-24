Росія відвела підводні ракетоносії з Чорного моря – «Південь»

Частина ракетоносіїв зайшла в пункти базування, вочевидь для поповнення запасів

Росія ймовірно поповнює запаси ракет, відвела в пункти базування підводні ракетоносії з Чорного моря. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

За її словами, наразі в акваторії Чорного моря перебувають два надводні ракетоносії, які тримають 16 ракет «Калібр» напоготові. При цьому минулого тижня вони знаходились в кількості від 5 одиниць. В тому числі були два підводні ракетоносці, які також використовувались, зокрема, для ураження об’єктів критичні інфраструктури України.

«Пуски з підводних човнів таких ракет ускладнюють їх виявлення, тому росіяни і використовують їх для того, щоб уразити такі критично важливі об’єкти. Наразі підводних ракетоносіїв там не зафіксовано, перебувають тільки два надводні», - сказала Гуменюк.

Вона пояснила відвід тим, що росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні минулого тижня. «Нині частина ракетоносіїв зайшла в пункти базування, вочевидь для поповнення запасів ракет також», – додала вона.

До відома, найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2. Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.