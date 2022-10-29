ЗСУ показали, як гаубицями знищили рашистів та їхню техніку (відео)

Воїни здійснили вогневе ураження противника з британських 105-мм гаубиць L119

Десантники знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект російських загарбників на півдні України. Відповідне відео опублікувала пресслужба Десантно-штурмових військ.

«На відео зафіксовано, як воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ ЗС України знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект російських окупантів в одному з районів на півдні України», – йдеться в повідомленні.

Воїни здійснили вогневе ураження противника з британських 105-мм гаубиць L119.

Раніше розвідники показали, як взяли в полон рашистів та затрофеїли техніку на Луганщині.

До слова, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.