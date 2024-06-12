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Як суд поновлював Фаріон на посаді? Оприлюднені деталі рішення, про які ніхто не говорить

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Як суд поновлював Фаріон на посаді? Оприлюднені деталі рішення, про які ніхто не говорить
Ірина Фаріон радила українським військовим, які не спілкуються українською мовою, сісти на танк і їхати до Москви
фото: Укрінформ

Суд, який поновив мовознавицю на посаді в університеті вважає її висловлювання щодо військових некоректними. Деталі рішення

Львівський апеляційний суд, який 29 травня поновив екснардепку і мовознавицю Ірину Фаріон на посаді професора кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», відзначився несподіваними оцінками щодо її висловлювань у бік військових. Про це стало відомо «Главкому» з повного тексту судової постанови.

Колегія суддів переглянула відеозапис програми «Рандеву» від 4 листопада 2023 року, гостею якої була Ірина Фаріон. Додамо, що саме це інтерв’ю породило медійний скандал, який призвів до звільнення відомої мовознавиці з львівського вишу.

На думку апеляції, міркування Фаріон «я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускімі» і «хочете цією мовою говорити - сіли на танк, поїхали до москви» стосуються військовослужбовців Збройних сил України є некоректними. Феміда вважає, що професорка кафедри української мови не врахувала, що в Україні триває повномасштабна війна, у які беруть участь військовослужбовці, «окремі з яких, в силу історичних обставин, розмовляють на мові національної меншини України і не володіють українською мовою». Тим паче, продовжує апеляційний суд, такі військові об’єктивно позбавлені можливості та часу для належного вивчення української мови. При цьому «всі вони, незалежно якою мовою розмовляють, виконують свій конституційний обов’язок із захисту Батьківщини, громадянами якої вони є».

Як суд поновлював Фаріон на посаді? Оприлюднені деталі рішення, про які ніхто не говорить фото 1
витяг із судового реєстру

«Хоч такі висловлювання Ірини Фаріон містять легітимну мету спонукання виконувати приписи законів України вивчати і використовувати українську мову усіма військовослужбовцями в їхньому спілкуванні… але такі висловлювання викликали негативний резонанс та збурення у частини українського суспільства саме тому, що стосуються військовослужбовців, які на полі бою відстоюють незалежність і суверенність Української Держави та були висловлені в час, коли існує потреба об`єднання та консолідації суспільства з метою надання відсічі ворогу. Наведене, у своїй сукупності, дає підстави для висновку, що такі висловлювання є аморальним проступком», – сказано у постанові суду.

Окремо суд не взяв до уваги висновок експерта, яким виступив директор Інституту української мови Національної академії наук, доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко. Науковець не побачив у висловлюваннях Фаріон «контексти, які принижують честь і гідність військовослужбовців», а навпаки – вона «стимулює прагнення оволодіти українською мовою, глибше зрозуміти феномен і призначення української мови в будівництві держави…».

Разом із тим, Феміда врахувала заслуги позивачки (14 монографій та близько 400 наукових статей), її наукову та просвітницьку роботу, активну участь у політичному житті держави, громадянську позицію, спрямовану на утвердження державного статусу української мови. Із цих підстав апеляція зробила висновок, що її було звільнено незаконно з посади професора кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Мовознавиця Ірина Фаріон у незвичному образі сфотографувалася біля будівлі вишу, у якого виграла суд
Мовознавиця Ірина Фаріон у незвичному образі сфотографувалася біля будівлі вишу, у якого виграла суд
фото: Ірини Фаріон/Facebook

Крім цього, Львівський апеляційний суд пояснив, як вирахував суму 123,9 тис. грн у вигляді середнього заробітку за час вимушеного прогулу, яку тепер виш має компенсувати Ірині Фаріон. Зокрема, було збито до купи заробітну плату професорки, яку вона отримала у вересні-жовтні 2023 року (перед звільненням) – 19,7 тис. грн і 15,9 тис. грн. Отриману суму 35,7 тис. грн, суд поділив на кількість відпрацьованих днів за два місяці перед звільненням. У підсумку вийшов середньоденний заробіток позивачки у розмірі 760,2 грн. Всього суд нарахував 163 робочих дні «вимушеного прогулу» в Ірини Фаріон.

Постанову апеляційного суду можна іще оскаржити у Верховному суді протягом 30 днів з дня складання повного тексту рішення.

Як повідомляв «Главком», Ірина Фаріон уже прокоментувала ЗМІ своє поновлення у «Львівській політехніці»: «Я не боролася за поновлення на посаді. Для мене ця посада не є такою ціною, як може комусь здаватися. Я давним-давно вийшла за межі усіх посад. Йшлося про інше: про те, що не можна за політичним замовленням звільняти людину з посади, якщо це не подобається чинній владі, яку Ірина Фаріон послідовно системно викриває і критикує. Тому моє повернення до Львівської політехніки це торжество права».

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Теги: суд зарплата війна мова військові Ірина Фаріон

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