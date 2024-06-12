Підписання безпекової угоди між США та Україною: названо офіційну дату

Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть переговори на полях саміту «Групи семи»

Безпекова угода міститиме положення, які сприятимуть розбудові українських військових сил

Київ і Вашингтон у четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван підтвердив, що президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть переговори на полях саміту «Групи семи» в Італії.

«Після цього лідери підпишуть двосторонню безпекову угоду, яка чітко заявить, що наша підтримка буде довготривалою, та гарантуючи нашу співпрацю, зокрема у сферах оборони та безпеки», – додав він.

Радник Байдена сказав, що безпекова угода має на меті підтвердити підтримку України та містить положення, які сприятимуть розбудові українських військових сил.

«Також цим підписанням ми надсилаємо Росії сигнал нашої рішучості. Якщо Путін вважає, що він може перечекати міжнародну коаліцію підтримки України, він помиляється», – вважає Салліван.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

Двостороння угода зі США також буде спрямована на зміцнення українського військо-промислового комплексу, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння.

Як повідомлялося, 6 травня Україна провела четвертий раунд переговорів з США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

До слова, Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки.