Теракт у Вінниці: ЄС обіцяє покарати винних

ЄС тісно співпрацюватиме з українською владою для встановлення деталей трагедії

Європейський Союз обіцяє, що усі винні у військових злочинах в Україні будуть притягнуті до відповідальності. Про це повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

«Сьогоднішній ракетний обстріл центру у Вінниці є черговим актом посилення нападів Росії на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою щодо цього», – написав він.

Нагадаємо, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Три-чотири вибухи пролунали у Вінниці близько 10:45, приблизно через пів години після оголошення повітряної тривоги. Згодом міська та обласна влада підтвердила влучання ракет у цивільні об'єкти.

Станом на 19:00 відомо про 22 загиблих. 115 осіб звернулися по допомогу. Також повідомляється, що госпіталізовано 52 людини, у тому числі три дитини. У важкому стані перебувають 34 особи, п’ять осіб у критичному стані. Триває пошук 42 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.