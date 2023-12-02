Зеленський закликав українців у найближчі дні зважати на сигнали повітряної тривоги

«Не варто легковажити», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 647-го дня війни звернувся до народу. Він подякував за військову допомогу Німеччині, а також поіменно відзначив військових, які найбільше проявили себе в боях. Глава держави також закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги».

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

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Передусім хочу подякувати за цей тиждень кожному й кожній із наших воїнів, усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто виконує бойові завдання.

Усім, хто допомагає, хто тренує та лікує, хто забезпечує українську силу всім необхідним. А також, звичайно, нашим рятувальникам – усьому колективу ДСНС України. Працівникам Національної поліції та Національної гвардії, які допомагали й допомагають незмінно нашим людям після російських обстрілів і після ударів негоди.

Усі, хто працює на наших, українських оборонних виробництвах. Усі, чия робота – допомагати Україні, дбати про інтереси нашої держави. Усі, хто захищає Україну на міжнародній арені. Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей.

Вагомо, що Росія цими днями втратила свій вплив у двох міжнародних інституціях. Це Організація із заборони хімічної зброї та Міжнародна морська організація – одна з ключових у світі, що опікується безпекою. Справді, терористам там не місце. І більше в керівних органах російських представників не буде. Цілком справедливо.

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Хочу окремо відзначити Німеччину – німецьку допомогу нашому захисту, нашим діям. Я особливо вдячний за чітке виконання домовленостей щодо ППО для України – щодо посилення нашого повітряного щита. Це порятунок тисяч українських життів – реально сильний результат нашої двосторонньої співпраці з канцлером Шольцом, з усіма в Німеччині, хто підтримує захист життя й панування міжнародного права. Є і черговий оборонний пакет, зокрема це дуже потрібні снаряди для артилерії, калібр 155. Дякую, Олафе!

Також важливо, що цього тижня були санкційні кроки від Сполучених Штатів Америки проти російських суб’єктів, що підтримують економіку агресії. Це й ті, хто допомагає порушувати цінову стелю на російську нафту, й ті, хто в іранських структурах працює на дестабілізацію. Це надзвичайно корисно для наближення справедливого миру – щоб кожен тиждень приносив санкційні новини, щоб санкціям додавалося ефективності.

І звичайно, наша особиста вдячність тим, хто найбільше проявив себе в боях заради України, заради незалежності. Солдат Тарас Давидюк, розвідник, 130-й окремий розвідбат. Дякую, Тарасе, за сміливість і справжнє лідерство в бою! Солдат Олександр Котурбас, наша славетна 55-та окрема артилерійська бригада. Дякую за стійкість, влучність і знищення окупантів! Солдат Андрій Григорʼєв і старший солдат Віталій Красовський – обидва із 47-ї окремої механізованої бригади. Неодноразово відбивали штурми противника, проводили евакуацію поранених із поля бою, знищують піхоту противника. Хлопці воюють на «Бредлі». Дякую вам за силу! Сержант Микола Шугайло, 704-й полк радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Дякую за хоробрість під час відбиття штурмів, дякую за волю боротись!

І ще двоє воїнів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»: солдат Андрій Яцковець і молодший сержант Олександр Гаков. Дякую вам, хлопці, за рішучість у наших, українських штурмових діях!

Усі, хто дає Україні результат, усі, хто знайшов своє місце в загальнодержавній справі, усі, хто допомагає та дбає про Україну, – усім слава! Усім вдячність. Усім шана.

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Це важливо – щоб кожен залишався відданим спільній справі. Це важливо – щоб кожен тиждень можна було сказати: «Я додав щось своє до спільного захисту». Це важливо – щоб дії, конкретні дії мільйонів українців й українок кожного дня, кожного тижня ще більше зміцнювали українську силу. Разом усе здолаємо.

І будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Не варто легковажити.

Слава Україні!».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.