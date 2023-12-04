Повітряні сили знайшли рішення, як уникнути довгих повітряних тривог

Є три основні аеродроми, з яких злітають МІГи: це «Саваслейка», «Моздок» і «Ахтубінськ»

Повітряні сили України не будуть оголошувати тривогу, якщо російський МіГ-31К не становить загрози. Проте точно дізнатися про це не завжди можливо. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

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Зазначається, що за його словами, партнери країн НАТО намагаються якомога швидше й якомога повніше інформувати Київ про той чи інший проліт МіГ-31К.

«Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ. Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози – тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги», – повідомив Ігнат.

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Речник також зазначив, що є три основні аеродроми, з яких злітають МІГи, це «Саваслейка», «Моздок» і «Ахтубінськ».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі тривоги через польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети «Кинджал», не паралізували життєдіяльність українців.