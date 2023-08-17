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Продовження воєнного стану, допомога від Німеччини. Головне за 17 серпня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Продовження воєнного стану, допомога від Німеччини. Головне за 17 серпня
Уряд Німеччини передав Україні новий транш військової допомоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 15 листопада 2023 року

Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні. Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Головнокомандувач Залужний провів розмову з американським колегою Марком Міллі. «Главком» склав добірку новин за 17 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Так, терміни продовжені до 15 листопада 2023 року. Вони почнуть діяти з 18 серпня.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Військова допомога від Німеччини

Уряд Німеччини передав Україні новий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T. Як зазначається, крім пускових установок IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 4500 155-мм димових снарядів. Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження GO12.

Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів. 

Залужний провів розмову з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ під час переговорів розповів про оперативну обстановку на фронті та українські плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також Залужний детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів.

Український та американський військові чиновники обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ.

Власник AliExpress став міжнародним спонсором війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Alibaba Group продовжує працювати в РФ і надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.

Зокрема, на території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba – ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)». Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує бізнес у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

Велика Британія передасть Україні нові системи ППО

Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (€105 млн) на постачання Україні засобів протиповітряної оборони. 

Найбільший контракт на 56 млн фунтів (€65 млн) уклали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня. Для управління гарматою потрібні тільки два оператори. Цю мобільну систему можна розгорнути і перемістити в будь-який час.

Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.

Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 млн фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

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Теги: війна ЗСУ воєнний стан

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