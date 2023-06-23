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ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua

Ка-52 здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою

Українські захисники знищили на східному напрямку ще один ударно-розвідувальний гелікоптер росіян. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України.

«Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий «Алігатор» на Донеччині сьогодні вранці! Разом – до перемоги», – йдеться в повідомленні.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна

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