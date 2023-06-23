Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні

Українські військові можуть посилити удари по вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання

ЗСУ можуть активізувати зусилля щодо завдання ударів по російських наземних комунікаціях на півдні України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку експертів ISW, українські військові можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання. За стурбованістю російських блогерів можна зробити висновок, що війська РФ можуть все більше побоюватися за цілісність своїх логістичних маршрутів на півдні України.

Також учора, 22 червня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у Мелітополі та Якимівці Запорізької області. Крім того, росЗМІ стверджували, що вночі було завдано удару Чонгарським мостом на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару мостом через озеро Сиваш.

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Просування українських військ

Генштаб України зазначив, що українські війська вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва, досягли часткового успіху та закріпили нові рубежі. Також, українські військові повідомляли про важкі бої на північний захід від Діброви, поблизу Серебрянського лісу та на північ від Григорівки.

В Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії біля Діброви, Білогорівки та Серебрянки. Російські джерела стверджували, що сили ВДВ РФ просунулися глибше в район Серебрянського лісу після двох днів боїв.

Російське джерело заявило, що війська РФ не можуть відновити повномасштабні наступальні дії на південь від Кремінної через відсутність резервів на Луганському фронті. Блогер стверджував, що російським підрозділам важко розвивати свої успіхи через відсутність «груп консолідації», що змушує російські штурмові групи захищати позиції до прибуття резервів.

Блогер з РФ стверджував, що російські війська мають на меті створити буферну зону навколо Кремінної, вийти на північний берег річки Сіверський Донець і захопити Білогорівку на протилежному березі - це росіяни безуспішно намагалися зробити навесні-початку літа 2022 року і зазнали руйнівних втрат. Блогер визнав, що російські війська вже кілька місяців намагаються, але не можуть дістатися до Білогорівки.

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Раніше російським військам не вдалося перетнути річку Сіверський Донець на північ від Білогорівки в травні 2022 року, і дуже малоймовірно, що вони зможуть успішно перетнути річку в цьому ж районі під час українських контрнаступів.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута інтенсивність бойових дій знизилася через нещодавню ротацію російських сил. Він додав, що російські ВДВ і мотострілецькі частини діють обережно після того, як побачили деградацію ПВК «Вагнера» під час Бахмутської битви.

22 червня російські та українські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень повідомив, що російські штурми найбільш інтенсивні поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень зазначив, що українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області. Український Генштаб повідомляв, що українські війська мали часткові успіхи на лінії Рівнопіль-Старомайорське.

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Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу П’ятихаток і що контроль над населеним пунктом неодноразово змінювався. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наземні атаки в напрямку П'ятихаток.

Росіяни стверджували, що українські війська атакували на південний схід від Оріхова біля Вербового, а російський блогер заявив, що українські війська незначно просувалися поблизу Новофедорівки.

22 червня, російський блогер заявив, що українські сили спробували здійснити обмежений рейд на острови в дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона.

Повідомляється, що російські ВМС намагаються замаскувати деякі свої військові кораблі-ракетоносії від можливих ударів з боку України. 22 червня Naval News повідомило, що російські війська застосували новий камуфляж до фрегата типу «Адмірал Ессен», який здатний нести до восьми крилатих ракет «Калібр», щоб приховати судно від українських операторів безпілотників. Однак незрозуміло, наскільки це допоможе.