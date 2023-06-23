Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Окупанти використовують оманливу схему камуфляжу для своїх кораблів – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти використовують оманливу схему камуфляжу для своїх кораблів – ЗМІ
Росіяни маскують свої кораблі, щоб спантеличити українських військових
фото з відкритих джерел

Командування Чорноморського флоту РФ прийняло рішення застосувати новаторський підхід для захисту своїх військових кораблів

Військово-морський флот Росії застосовує радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших військових кораблів від українських атак. Росіяни застосували оманливу схему камуфляжу для спантеличення українських операторів безпілотників. Вони нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі фрегата Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович». Про це йдеться в матеріалі Naval News із додаванням супутникових фото.

Командування Чорноморського флоту РФ прийняло рішення застосувати новаторський підхід щодо захисту своїх цінних військових кораблів від українських атак. Зокрема, фрегату «Адмірал Ессен» було надано оманливу камуфляжну схему, а фрегат «Адмірал Григорович» отримав абсолютно нове забарвлення. Зображення підтверджують, що ніс і корма кораблів були фарбовані. Ціль темної фарби, що накладена на рівномірну сіру схему, полягає в тому, щоб ввести глядача в оману.

Супутникові знімки з Planet опублікував в мережі український воєнний оглядач М. Т. Андерсон. З огляду на кадри та інші джерела, в Naval News дійшли висновку, що це не гра світла, а нова схема забарвлення – ніс і корму кораблів зафарбовано.

Окупанти використовують оманливу схему камуфляжу для своїх кораблів – ЗМІ фото 1
фото: MT Anderson

В матеріалі зазначають, що фрегати типу «Адмірал Григорович» проєкту 11356П відіграють значну роль у нападах Росії на Україну. Кожне з таких суден може нести 8 крилатих ракет наземного удару «Калібр». Загалом вони еквівалентні американським «Томагавкам» і часто запускаються по цілях углиб території України.

«Вони також є найбоєздатнішими військовими кораблями Чорноморського флоту Росії та діють як флагмани після того, як крейсер «Москва» був потоплений торік у квітні. Таким чином, кораблі розглядаються як головна нагорода за продовження затоплення «Москви», – зазначають фахівці.

Раніше повідомлялося, що військовий корабель Чорноморського флоту «Приазов'я» був атакований морськими дронами. Судно нібито виконувало завдання з охорони маршрутів уздовж газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік» у південно-східній частині Чорного моря. 

Нагадаємо, що вчора, 24 травня, у мережі з'явилася інформація про те, що дрони рано-вранці атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», який знаходився в Чорному морі.

Теги: корабель Москва росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час посиденьок росіяни посварилися, і Костянтин, вихопивши рушницю, вистрілив у Юрія
Росіянин застрілив «вагнерівця», який святкував повернення з війни
25 травня, 12:07
суд Москви заарештував конструктора підприємства оборонно-промислового комплексу за шпигунство на користь України
Московський суд заарештував російського конструктора за шпигунство для України
30 травня, 14:54
Вночі відбулася 17-та повітряна атака на Київ від початку місяця
Росіяни випустили по Україні 31 «шахед». Повітряні Сили назвали кількість збитих
30 травня, 08:50
Уламками дронів пошкодили будинок
Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі
30 травня, 09:41
Пропагандисти розказували, що в Українському домі нібито вже готують церемонію поховання Буданова
Загинув після ракетної атаки: російська пропаганда «поховала» Буданова
3 червня, 20:45
Місце катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області
Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
6 червня, 10:20
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ще 178 фізичниз осіб із РФ
Україна ввела нові санкції проти майже двохсот росіян
11 червня, 11:27
Росіяни стріляли людям у спини
Окупанти розстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонщини
11 червня, 17:29
Затоплена площа перед Будинком культури в окупованій Новій Каховці
Директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС
11 червня, 19:46

Соціум

Окупанти використовують оманливу схему камуфляжу для своїх кораблів – ЗМІ
Окупанти використовують оманливу схему камуфляжу для своїх кораблів – ЗМІ
З'явилося відео моменту удару по Чонгарському мосту
З'явилося відео моменту удару по Чонгарському мосту
На Камчатці почалося виверження одного з найбільших вулканів Євразії (відео)
На Камчатці почалося виверження одного з найбільших вулканів Євразії (відео)
«Застосування ядерної зброї Росією – війна проти НАТО». Сенат США зареєстрував резолюцію
«Застосування ядерної зброї Росією – війна проти НАТО». Сенат США зареєстрував резолюцію
Сутички між Косово і Сербією: ЄС запропонував вирішення проблеми
Сутички між Косово і Сербією: ЄС запропонував вирішення проблеми
У Курську прогриміли вибухи: влада РФ заявила про збиття безпілотника
У Курську прогриміли вибухи: влада РФ заявила про збиття безпілотника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
45K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
25K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
22K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
12K
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
12K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту