Окупанти використовують оманливу схему камуфляжу для своїх кораблів – ЗМІ

Командування Чорноморського флоту РФ прийняло рішення застосувати новаторський підхід для захисту своїх військових кораблів

Військово-морський флот Росії застосовує радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших військових кораблів від українських атак. Росіяни застосували оманливу схему камуфляжу для спантеличення українських операторів безпілотників. Вони нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі фрегата Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович». Про це йдеться в матеріалі Naval News із додаванням супутникових фото.

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Командування Чорноморського флоту РФ прийняло рішення застосувати новаторський підхід щодо захисту своїх цінних військових кораблів від українських атак. Зокрема, фрегату «Адмірал Ессен» було надано оманливу камуфляжну схему, а фрегат «Адмірал Григорович» отримав абсолютно нове забарвлення. Зображення підтверджують, що ніс і корма кораблів були фарбовані. Ціль темної фарби, що накладена на рівномірну сіру схему, полягає в тому, щоб ввести глядача в оману.

Супутникові знімки з Planet опублікував в мережі український воєнний оглядач М. Т. Андерсон. З огляду на кадри та інші джерела, в Naval News дійшли висновку, що це не гра світла, а нова схема забарвлення – ніс і корму кораблів зафарбовано.

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фото: MT Anderson

В матеріалі зазначають, що фрегати типу «Адмірал Григорович» проєкту 11356П відіграють значну роль у нападах Росії на Україну. Кожне з таких суден може нести 8 крилатих ракет наземного удару «Калібр». Загалом вони еквівалентні американським «Томагавкам» і часто запускаються по цілях углиб території України.

«Вони також є найбоєздатнішими військовими кораблями Чорноморського флоту Росії та діють як флагмани після того, як крейсер «Москва» був потоплений торік у квітні. Таким чином, кораблі розглядаються як головна нагорода за продовження затоплення «Москви», – зазначають фахівці.

Раніше повідомлялося, що військовий корабель Чорноморського флоту «Приазов'я» був атакований морськими дронами. Судно нібито виконувало завдання з охорони маршрутів уздовж газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік» у південно-східній частині Чорного моря.

Нагадаємо, що вчора, 24 травня, у мережі з'явилася інформація про те, що дрони рано-вранці атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», який знаходився в Чорному морі.