ЗСУ розгромно вдарили по окупантах на Таврійському напрямку

ОСУВ «Таврія» знищило 36 одиниць військової техніки противника

За минулу добу, 27 жовтня, на українські захисники на Таврійському знешкодили 529 окупантів. Ще одного росіянина було взято в полон. Про це повідомив пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

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Загалом ворог завдав чотири авіаудари, провів 47 бойових зіткнент та здійснив 1014 артобстріли на Таврійському напрямку.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.

«Загальні втрати ворога склали 529 осіб. Один окупант здався в полон», – йдеться в повідомленні.

Крім того, знищено 36 одиниць військової техніки. Зокрема, сім танків, дев'ять ББМ, одну артилерійську систему, 11 БпЛА, одну одиницю спеціальної техніки, один зенітний ракетний комплекс «ТОР». Також знищено один склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. За добу ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосували чотири керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59.