Окупанти зменшили артилерійські обстріли через снарядний голод – «Південь»

Па півдні України терористи активно використовують свої безпілотники розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів

На півдні російські терористи вдаються до авіаційних ударів вночі, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру й сільськогосподарські підприємства. Водночас артилерійські обстріли зменшились через снарядний голод. Про це заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, наразі навколо річки Дніпро точиться контрбатарейна протидія. Ворог тисне на цивільних нічними авіаційними ударами. Окрім того, б'є артилерією, втім почав використовувати менше боєприпасів.

«Це означає, що відчувається у них снарядний голод. Ми продовжуємо над цим працювати – за минулу добу знищили черговий контрольний пункт, командний пункт і пункт управління БПЛА», – додала Гуменюк.

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Зокрема речниця додала, що на півдні України терористи активно використовують свої безпілотники розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів.

Нагадаємо, українські війська здійснюють наступальні операції в кількох напрямках. Збройні сили оборони зуміли просунутися на північ від Мар’їнки. Російські окупанти намагаються наступати на Куп’янсько-Лиманському напрямку з метою оточення Куп’янська, але Збройні сили України утримують оборону.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.