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Росіяни перекидають сили на Таврійський напрямок: ЗСУ розкрили плани ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни перекидають сили на Таврійський напрямок: ЗСУ розкрили плани ворога
Українським захисникам вдалося відбити усі атаки ворога
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з території Росії

Окупанти перекидають на Таврійський напрямок військових з території РФ через великі втрати в особовому складі. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун.

За словами Шпутуна, за добу українським військовим вдалося «задвохсотити» 620 загарбників і 34 одиниці військової техніки.

«У зв'язку з величезними втратами в особовому складі під час бойових дій фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з території Росії. Як результат, почастішали випадки, коли ворог не орієнтується на місцевості і на полі бою», – підкреслив Штупун.

Тим часом нашим захисникам вдалося відбити усі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського на Донеччині і північніше Приютного, що на Запоріжжі. По окупантах потужно працює українська артилерія.

«Наші ракетники, артелеристи протягом доби виконали майже 1500 вогневих завдань, якщо бути точним, 1437. Загальні втрати ворога за добу склали 620 осіб. Також знищено 34 одиниці військової техніки», – зауважив речник.

Ідеться про 6 танків, 7 бойових броньованих машин, 7 артсистем, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

«Із цінного знищено російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк», який коштує понад 10 мільйонів доларів США», – додав Штупун.

Також за останні три доби понад 10 окупантів здалися в полон.

Нагадаємо, протягом доби 20 жовтня на Таврійському напрямку українськими військовими було знищено та пошкоджено понад 200 одиниць ворожої техніки

 

Теги: полон зоопарк втрати ворог

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