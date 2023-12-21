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Білий дім спрогнозував, коли РФ посилить наступ на Авдіївку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім спрогнозував, коли РФ посилить наступ на Авдіївку
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі заявив, що росіяни чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки на Авдіївку

З приходом стійких морозів, Росія може розпочати новий потужний наступ на Авдіївку в Донецькій області. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, росіяни чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки на Авдіївку.

«Ми побачили, що росіяни насправді не відмовилися від намірів вести наступальні дії, зокрема на сході, в районі Авдіївки. У нас є всі підстави вважати, що коли ґрунт замерзне наприкінці січня та наприкінці лютого, це полегшить російським військам просування», – сказав Кірбі.

Кірбі попередив, що, так само як минулого року, Росія нападатиме на критичну інфраструктуру України, використовуючи зиму та холод як зброю проти цивільного населення. Тому важливо забезпечити українську протиповітряну оборону додатковими засобами. Кірбі закликав Конгрес США якнайшвидше затвердити новий пакет допомоги Україні.

«Час не на нашому боці. Ми хочемо отримати фінансування якомога швидше», – підсумував Джон Кірбі.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. 

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

Теги: росія фінансування населення наступ росіяни

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