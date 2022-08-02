Рашисти вдарили ракетами по Львівщині

Оперативні служби виїхали на місце

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували ракетами Червоноградський район Львівщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні.

Сповіщення про повітряну тривогу на території Львівщини оголосили о 17:14. Тривога тривала понад годину.

Раніше повідомлялося про вибухи у Вінницькій, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Згодом стало відомо, що українські захисники знищили дві рашистські ракети над Вінницькою областю.

Зазначимо, що за інформацією моніторингових груп, стратегічний бомбардувальник Ту-95мс випустив шість ракет x-101 з акваторії Каспійського моря.

До слова, триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.