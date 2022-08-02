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Рашисти вдарили ракетами по Львівщині

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 19:10 glavcom.ua
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині
Внаслідок ракетного удару стався вибух на території Червоноградського району
фото ілюстративне

Оперативні служби виїхали на місце

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували ракетами Червоноградський район Львівщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні.

Сповіщення про повітряну тривогу на території Львівщини оголосили о 17:14. Тривога тривала понад годину.

Раніше повідомлялося про вибухи у Вінницькій, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Згодом стало відомо, що українські захисники знищили дві рашистські ракети над Вінницькою областю.

Зазначимо, що за інформацією моніторингових груп, стратегічний бомбардувальник Ту-95мс випустив шість ракет x-101 з акваторії Каспійського моря. 

До слова, триває 160-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У напрямку Відродження – Кодема та Донецьк – Піски окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. 

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Теги: війна Львівщина росія Україна окупанти ракета

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