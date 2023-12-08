У Харкові пролунала серія вибухів

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 8 грудня у Харкові пролунали вибухи, згодом оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив губернатор Олег Синегубов.

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«До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Знаходьтесь у укриттях!» – Заявив Синегубов.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синегубова, окупанти завдали щонайменше п'яти ударів по місту.

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Як повідомлялося, надвечір, 7 грудня, російські загарбники запустили дрони-камікадзе «Шахед» по Україні. Ворожі безпілотники фіксували на півдні країни.

За інформацією військових, одна з груп дронів-камікадзе перебуває у Дніпропетровській області. О 21:09 мешканців Павлограда влада закликала пройти в укриття.

Також ще одну групу ударних безпілотників помітили у Запорізькій області. Вона прямує у бік Дніпропетровської області. Водночас у Харківській області оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.