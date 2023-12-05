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ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
фото ілюстративне

Су-24М у районі острова Зміїний намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області

Сили оборони України сьогодні, 5 грудня, знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

«Давно не було в нашому активі збитих російських «сушок», – йдеться в повідомленні.

Олещук повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по Одещині.

«Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини... Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування «Південь», український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» слідом за «російським військовим кораблем», – додав Олещук.

Триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ росія війна ворог

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