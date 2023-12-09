В Одесі потяг переїхав чоловіка (фото)

Пасажирський потяг переїхав чоловіка, який сидів на коліях

Поліція з’ясовує обставини трагедії

У суботу, 9 грудня, на станції «Іванівський шляхопровід» в Одесі пасажирський потяг наїхав на чоловіка. Про це повідомила поліція Одеської області.

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«Унаслідок наїзду пасажирського потяга, який прямував зі столиці до Одеси, потерпілий отримав травми, несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Місце трагедії на станції «Іванівський шляхопровід» фото: Нацполіція

Машиніст розповів, що, попри подані ним звукові сигнали та застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду на чоловіка, який сидів на коліях, не вдалося.

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Нині поліцейські встановлюють особу загиблого та з’ясовують усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).

Нагадаємо, що в Одесі підліток з пістолета відкрив вогонь по людині. Його затримала поліція.