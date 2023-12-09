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В Одесі потяг переїхав чоловіка (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Одесі потяг переїхав чоловіка (фото)
Пасажирський потяг переїхав чоловіка, який сидів на коліях
фото: Нацполіція

Поліція з’ясовує обставини трагедії

У суботу, 9 грудня, на станції «Іванівський шляхопровід» в Одесі пасажирський потяг наїхав на чоловіка. Про це повідомила поліція Одеської області.

«Унаслідок наїзду пасажирського потяга, який прямував зі столиці до Одеси, потерпілий отримав травми, несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Місце трагедії на станції «Іванівський шляхопровід»
Місце трагедії на станції «Іванівський шляхопровід»
фото: Нацполіція

Машиніст розповів, що, попри подані ним звукові сигнали та застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду на чоловіка, який сидів на коліях, не вдалося. 

Нині поліцейські встановлюють особу загиблого та з’ясовують усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей).

Нагадаємо, що в Одесі підліток з пістолета відкрив вогонь по людині. Його затримала поліція.

Теги: чоловік смерть потяг Одеса

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