Під Авдіївкою ЗСУ знищили чимало російської техніки (відео)
Ворожі БМП знищив український підрозділ «Омега»
Біля міста Авдіївка на Донеччині українські воїни з протитанкових ракетних комплексів Javelin та «Стугна-П» ліквідували щонайменше три бойові машини піхоти збройних сил Росії, повідомив один з телеграм-каналів.
«Не менше трьох БМП ЗС РФ було знищено… з ПТРК «Стугна-П» та FGM-148 Javelin у районі Авдіївки Донецької області», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян. Окупанти, попри значні втрати, продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Тим часом у звільненому Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок, у якому перебували породіллі. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин.
Крім того, у тимчасово окупованому Донецьку продовжуються акції непокори окупантам – підпалили автомобіль одного з місцевих гауляйтерів. Ворогу не лише знищили авто, але й лишили напис «за Бучу», аби «уникнути подвійного трактування акції».
Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
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