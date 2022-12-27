Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під Авдіївкою ЗСУ знищили чимало російської техніки (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Під Авдіївкою ЗСУ знищили чимало російської техніки (відео)
Скріншот з відео

Ворожі БМП знищив український підрозділ «Омега»

Біля міста Авдіївка на Донеччині українські воїни з протитанкових ракетних комплексів Javelin та «Стугна-П» ліквідували щонайменше три бойові машини піхоти збройних сил Росії, повідомив один з телеграм-каналів.

«Не менше трьох БМП ЗС РФ було знищено… з ПТРК «Стугна-П» та FGM-148 Javelin у районі Авдіївки Донецької області», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян. Окупанти, попри значні втрати, продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Тим часом у звільненому Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок, у якому перебували породіллі. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин.

Крім того, у тимчасово окупованому Донецьку продовжуються акції непокори окупантам – підпалили автомобіль одного з місцевих гауляйтерів. Ворогу не лише знищили авто, але й лишили напис «за Бучу», аби «уникнути подвійного трактування акції».

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Теги: війна ЗСУ окупанти агресія Донеччина зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У чому полягає стратегічна важливість деокупації Кремінної – роз'яснення Гайдая
У чому полягає стратегічна важливість деокупації Кремінної – роз'яснення Гайдая
П'ять головних новин за 27 грудня
П'ять головних новин за 27 грудня
Під Авдіївкою ЗСУ знищили чимало російської техніки (відео)
Під Авдіївкою ЗСУ знищили чимало російської техніки (відео)
ЗСУ вдарили по штабу окупантів: ліквідовано кількох топ-офіцерів
ЗСУ вдарили по штабу окупантів: ліквідовано кількох топ-офіцерів
Окупанти обстріляли пологовий будинок Херсона. У закладі перебували породіллі (фото)
Окупанти обстріляли пологовий будинок Херсона. У закладі перебували породіллі (фото)
На Луганщині різко зросла кількість окупантів-дезертирів – Генштаб
На Луганщині різко зросла кількість окупантів-дезертирів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
36K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
15K
Путін встановив нову дату для окупації Донеччини
13K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
11K
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
8621
Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС

Новини

Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Сьогодні, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Сьогодні, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Сьогодні, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Сьогодні, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Сьогодні, 16:52
The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі
Сьогодні, 16:35

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту