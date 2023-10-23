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Авіація РФ скидає в Чорне море невідомі об’єкти – ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація РФ скидає в Чорне море невідомі об’єкти – ЗСУ
фото ілюстративне

Рівень ракетної загрози надзвичайно високий

Російські загарбники посилили корабельне угруповання в акваторії Чорного моря та бомбардують мирне населення. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

«В акваторії Чорного моря також зафіксовано активність тактичної авіації із черговим скиданням невстановлених об’єктів в напрямку гуманітарних навігаційних коридорів цивільного судноплавства. Паралельно авіанальотам ворог продовжує застосовувати FPV-дрони та скидання осколкових боєприпасів з БпЛА інших типів», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в акваторії перебувають на бойовому чергуванні шість кораблів, серед яких – два фрегати-ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу «Калібр».

«Рівень ракетної загрози надзвичайно високий», – наголошують у пресслужбі.

Нагадаємо, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Загалом за добу ворог завдав десять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Теги: Чорне море війна окупанти

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