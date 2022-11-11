ЗСУ використають зиму для перегрупування і оновлення – Резніков

Резніков повідомив, що після зими ЗСУ посилять тисячі підготовлених у Британії військових

Очільник оборонного відомства України прогнозує, що взимку активність бойових дій знизиться

Збройні сили використовують зимовий час для підготовки, оновлення та посилення. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Reuters.

Резніков прогнозує уповільнення активних дій на полі бою взимку.

«Ми використовуємо цей зимовий час із максимальним результатом для наших Збройних сил, для перегрупування, для оновлення, для ротації, і ми їх добре підготуємо», – заявив міністр.

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За його словами, Україна вийде з цієї паузи сильною і посиленою тисячами солдатів, які проходять підготовку у Великій Британії.

Разом з тим очільник оборонного відомства України зауважив, що новий головнокомандувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін змінив тактику, застосовуючи терор.

«Він змінив тактику, тому що він використовує тактику терору проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури, використовуючи крилаті ракети, реактивні снаряди та безпілотники, спеціальні іранські безпілотники», – сказав міністр.

Резніков також додав, що під командуванням Суровікіна армія окупантів стала дисциплінованішою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на думку Резнікова, Російській Федерації потрібно буде щонайменше один тиждень, щоб вивести свою армію з Херсона.

Додамо, триває двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.